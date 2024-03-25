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عربي-دولي

في ريف الحسكة.. هجوم بالصواريخ يستهدف قاعدة أميركية

Lebanon 24
25-03-2024 | 04:01
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هزت انفجارات، قاعدة الجيش الأميركي في منطقة رميلان في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم برشقة صاروخية.

وبحسب مصادر محلية فإن صاروخين على الأقل سقطا في محيط قاعدة "خراب الجير" وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة، كما سمعت أصوات انطلاق المضادات الأرضية التابعة للقاعدة بكثافة.
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وقالت وكالات أنباء على صلة بالجماعات المقربة من إيران، إن القاعدة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أيضا، بعد الرشقة الصاروخية مباشرة، لكن لم يتسنَ التحقق من صحة الخبر.
ويعتبر هذا الهجوم الأول الذي تتعرض له القواعد الأميركية في سوريا بعد توقف الهجمات عليها، منذ نحو شهر.

وقاعدة "خراب الجير" بالأساس هي مطار زراعي قديم حوله الجيش الأميركي إلى قاعدة عسكرية عام 2014، وتحوي مهبطا للمروحيات، وتعتبر مركزا لتجميع الإمدادات العسكرية القادمة للقوات الأميركية الموجودة في شمال شرقي سوريا.
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