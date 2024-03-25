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عربي-دولي

بعد فرارهم من الهجمات الأخيرة.. فلسطينيون يؤكدون: "جثث ذوينا تحت الركام"

Lebanon 24
25-03-2024 | 04:14
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لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والصروح الطبية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فقد تحدّث فلسطينيون فروا من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، أن جثث أقاربهم لا تزال تحت الركام.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب بأن القوات الإسرائيلية باتت تحاصر مستشفى الأمل ومستشفى ناصر وسط قصف عنيف جداً وإطلاق نار كثيف، خلف عشرات القتلى والجرحى.
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في حين أعلن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 170 مسلحا، واعتقل نحو 480 مشتبها بهم في غارة على مستشفى الشفاء بدأت الاثنين.

ومنذ بداية الحرب تحول المجمع الطبي إلى محور العمليات البرية، بعد أن اقتحمه الجيش الإسرائيلي مراراً، مبرراً ذلك باستخدام أقبية المستشفى من قبل حركة حماس، وهو ما نفته الحركة تماماً.
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