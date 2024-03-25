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عربي-دولي

زلزال قوي وعنيف ضرب غينيا الجديدة.. قتلى وجرحى وأكثر من 90 منزلا مدمّر! (فيديو)

Lebanon 24
25-03-2024 | 04:20
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لقي 3 أشخاص حتفهم بينهم طفلان، نتيجة زلزال ضرب بابوا غينيا الجديدة صباح أمس الأحد، بحسب ما أفاد الموقع الإخباري لإذاعة RNZ النيوزيلندية اليوم الاثنين.

وتسبب الزلزال بدمار أكثر من 90 منزلا بشكل كلي أو جزئي في منطقة مركز الزلزال.
 
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ولا ترتبط الخسائر في الأرواح فقط بوقوع الزلزال نفسه، وإنما أيضا بحقيقة حدوث فيضانات في منطقة مركز الزلزال على مدار عدة أيام سابقة، وفق الإذاعة.


ونقل موقع الإذاعة عن وسائل إعلام محلية، أن أحد الأطفال القتلى سقط في مياه الفيضانات بسبب قطعة من جدار منزل انهارت فوقه نتيجة الزلزال وغرق.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت شدة الزلزال 6.9 درجات، وكانت بؤرته على عمق يزيد قليلا عن 40 كيلومترا.
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