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عربي-دولي

بعدما استخدمت الفيتو سابقاً.. الصين تدعم مشروع القرار الجديد حول وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
25-03-2024 | 04:34
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أفادت تقارير إعلامية أن الصين أعلنت دعمها لمشروع القرار الجديد الذي سيعرض اليوم الاثنين في مجلس الأمن الدولي بشأن "وقف إطلاق النار في غزة".

وقالت وكالة فرانس برس، اليوم الاثنين، إن "بكين تعلن ’دعمها‘ مشروع القرار الجديد حول وقف إطلاق النار في غزة".
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وكانت الصين استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنه من خلال شروط مسبقة وضعها مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار في غزة، يبيح هذا المشروع في جوهره مواصلة القتل، وهو أمر "غير مقبول".

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