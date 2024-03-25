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عربي-دولي

مدرّب روسي وعائلته بأكملها في عدّاد المفقودين بهجوم موسكو!

Lebanon 24
25-03-2024 | 04:34
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اختفى مدرّب الأيكيبودو (أحد الفنون القتالية اليابانية) ياروسلاف سودريتسوف، وزوجته وولديهما، بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بضواحي العاصمة الروسية موسكو الجمعة الماضي.

وأكدت ناتاليا رودنيفا، نائبة رئيس الاتحاد الروسي للأيكيدو، لوكالة "تاس" الروسية  حضور المدرب وزوجته رفقة ولديهما فلاديسلاف الطالب وأناستازيا التي تعمل كمعلمة صوتية، إلى الحفل الموسيقي.
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مدرب روسي وعائلته في عداد المفقودين بهجوم


وقالت رودنيفا: "جاءت العائلة بأكملها إلى الحفل، وكما أفهم، زوج ابنتهما فقط هو الذي لم يتمكن من الحضور بسبب العمل، لكنه كان سيحضر".

وتابعت: "حتى اللحظة لم يتواصل أحد منهم بعد الهجوم الإرهابي، ولم يتم التعرف على جثث عائلة سودريتسوف حتى الآن وما زالت تعتبر مفقودة".

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة الماضي، حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. (روسيا اليوم)

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