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مَن ستكون بديلة الأميرة كيت ميدلتون في فترة علاجها؟

Lebanon 24
25-03-2024 | 05:02
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بدأت العائلة البريطانية المالكة البحث عن بديل للأميرة كيت ميدلتون قادر على تنفيذ مهامها الاجتماعية وفي الوقت نفسه يتمتع بالولاء الكامل للعائلة الملكية، حيث أفادت تقارير صحافية بأن الأميرة بياتريس هي الأكثر حظاً للعب هذا الدور في الأيام المقبلة.
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وأكدت التقارير المحلية أن بياتريس تحظى بإعجاب الملك تشارلز الثالث والأمير ويليام، وهما يفكّران جدّياً في جعلها عضواً في ما يسمّى "العائلة المالكة العاملة".

وأوردت التقارير أن الأميرة بياتريس شاركت بفاعلية في عدد من الواجبات الملكية غير الرسمية خلال فترة غياب أميرة ويلز، ولم يمر التزامها تجاه العائلة الملكية مرور الكرام. (لها)
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