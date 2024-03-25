غارات عنيفة على العاصمة الأوكرانية كييف.. هذه التفاصيل

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هزت سلسلة انفجارات عنيفة، اليوم الاثنين، العاصمة الأوكرانية كييف.كذلك أفادت وكالة فرانس برس بسماع عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى انطلاق صافرات الإنذار في كييف.وقالت الوكالة دوّت عدة انفجارات صباح الإثنين في وسط كييف بعد انطلاق صافرات إنذار في العاصمة الأوكرانية مشيرة إلى غارة روسية.وأضافت أنه سمع دوي 5 انفجارات على الأقل قرابة الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش.وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على مواقع التواصل "انفجارات في كييف، توجهوا إلى الملاجئ فورا".