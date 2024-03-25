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عربي-دولي

سنغافورة تواجه واحدة من أكبر فضائح الفساد

Lebanon 24
25-03-2024 | 05:10
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أعلنت هيئة مكافحة الفساد في سنغافورة، توجيه 8 تهم إضافية إلى وزير النقل السابق إس. إسواران، في واحدة من أكبر فضائح الفساد في البلاد، ليصبح إجمالي التهم الموجهة له 35.

وقال مكتب التحقيق في ممارسات الفساد في بيان، إن الاتهامات الإضافية تتعلق بمزاعم بأن حصل على مقتنيات ثمينة تبلغ قيمتها حوالي 18956 دولارا سنغافوريا (14077 دولارا أمريكيا) عندما كان وزيرا من شخص كانت لشركته تعاملات مع وزارة النقل.
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ورغم نفيه الاتهامات الموجه إليه، يواجه إسواران (61 عاما) الآن ما مجموعه 35 تهمة، في قضية شغلت الرأي العام في سنغافورة.

وتعد سنغافورة مركزا ماليا آسيويا كبيرا، يفتخر بأن له حكومة نظيفة اليد نادرا ما تتأثر بالكسب غير المشروع والفضائح المتعلقة بقادة سياسيين أو بالفساد.
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