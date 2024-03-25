طائرة إيرانية جديدة تُهدد إسرائيل.. معلومات مثيرة تُكشف عنها

تناولت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مواصفات الطائرة بدون طيار الجديدة التي كشفت عنها إيران، موضحة أنها قادرة على الوصول إلى مسافة تصل إلى آلاف الكيلومترات، ما يشكل تهديداً لإسرائيل.



Advertisement وقالت الصحيفة إن إيران كشفت مؤخراً عن الطائرة الجديدة "غزة" التي تقول إنها قادرة على حمل ما يصل إلى 13 قنبلة بمحرك نفاث يمكنه دفعها إلى مسافة كبيرة، موضحة أنها نموذج مُحسن للطائرة "شهد 129" التي تم تقديمها لأول مرة في أيلول 2012.



أصل الطائرة وقالت الصحيفة إن إيران كشفت مؤخراً عن الطائرة الجديدة "غزة" التي تقول إنها قادرة على حمل ما يصل إلى 13 قنبلة بمحرك نفاث يمكنه دفعها إلى مسافة كبيرة، موضحة أنها نموذج مُحسن للطائرة "شهد 129" التي تم تقديمها لأول مرة في أيلول 2012.

وتشبه "شهد 129" المسيرة "هيرميس 450" الإسرائيلية، ولكنها أكبر، وقادرة على حمل صواريخ "سديد"، وتقدر المصادر الإيرانية أنها قادرة على حمل أكثر من 8 قنابل، كما أنها مصممة لضرب أهداف متحركة وثابتة.



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية تحت عنوان "13 قنبلة بمحرك نفاث.. الطائرة الإيرانية بدون طيار الجديدة تهدد إسرائيل" إلى أنه منذ انتهاء القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على صادرات إيران من الصواريخ والطائرات بدون طيار في تشرين الأول، تبيع طهران سلعها العسكرية بشكل متزايد في السوق الدولية، مما أثار مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها.



دور الأسلحة الإيرانية

ولفتت إلى أن طهران قامت منذ سنوات بتزويد حلفائها في الشرق الأوسط بالأسلحة، وأن تلك الأسلحة لعبت دوراً في الصراع غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة، بما في ذلك مقتل 3 من العسكريين الأميركيين في غارة بطائرة بدون طيار في كانون الثاني في الأردن على يد ميليشيا عراقية تدعمها طهران.

وبحسب الصحيفة، تشمل أحدث صفقات الدفاع الإيرانية اتفاقاً لبيع صواريخ باليستية قصيرة المدى لموسكو، وفقاً لمسؤولين أمريكيين، كما باعت طهران طائرات بدون طيار متواضعة ولكنها بنصف السعر مقارنة بالمنافسين. (24)