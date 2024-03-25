خلال تفقده وحدة دبابات غزت سيول خلال الحرب.. كيم يدعو لتكثيف "الاستعدادات للقتال"





وأصبحت العلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها، ففي بداية هذا العام، صنفت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية على أنها "عدوها الرئيسي"، وهددتها بشن حرب ضدها إذا انتهكت أراضيها "حتى بمقدار 0.001 ملم".

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وزار كيم الأحد، الفرقة 105 سيول ريو كيونغ سو المدرعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وبدا كيم وهو يراجع خططا قالت عنها الوكالة إنها "تهدف إلى مهاجمة كوريا الجنوبية".



وذكرت أن "هذه كانت أول فرقة تقتحم سيول وترفع علم كوريا الشمالية على المجمع الحكومي للدولة الجارة"، واصفة إياها بـ"الدمية". تفقد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وحدة دبابات غزت سيول خلال الحرب الكورية (1950-1953)، داعيا إلى "تكثيف الاستعدادات للقتال".وأصبحت العلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها، ففي بداية هذا العام، صنفت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية على أنها "عدوها الرئيسي"، وهددتها بشن حرب ضدها إذا انتهكت أراضيها "حتى بمقدار 0.001 ملم".وزار كيم الأحد، الفرقة 105 سيول ريو كيونغ سو المدرعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وبدا كيم وهو يراجع خططا قالت عنها الوكالة إنها "تهدف إلى مهاجمة كوريا الجنوبية".وذكرت أن "هذه كانت أول فرقة تقتحم سيول وترفع علم كوريا الشمالية على المجمع الحكومي للدولة الجارة"، واصفة إياها بـ"الدمية".

وانتهت المعارك بمجرد هدنة وليس بمعاهدة سلام، لذلك ما زالت الكوريتان، تقنيا، في حالة حرب منذ عام 1953.



وأشرف كيم على تدريبات الوحدة، وقال إنه "راض جدا" عن مستوى استعداد أطقم الدبابات و"إرادتهم القوية لإبادة العدو". كما دعا إلى مزيد من "التعليم الأيديولوجي" بهدف مساعدة الجنود على "المضي قدما في الاستعدادات للحرب وتعزيز قدراتهم القتالية".



وزار كيم كافتيريا وحدة الدبابات وأشرف على وجبات الجنود، في وقت يبدو أن البلاد تواجه نقصا في الغذاء. (الحرة)