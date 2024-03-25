وزير الخارجية الأردني: غزة أصبحت مقبرة مفتوحة

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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، انه لا يوجد ما يبرر المذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشيرا إلى أن "غزة أصبحت مقبرة مفتوحة".وأضاف وزير الخارجية الأردني أن الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير المساعدات الإنسانية.وقال أيمن الصفدي إنه يجب "وقف القتل والتجويع في غزة ومعاقبة من انتهك القوانين الإنسانية والدولية"، مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي "وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير المساعدات الإنسانية".وأضاف الصفدي أن المساعدات متوفرة لكن على إسرائيل وقف سلاح التجويع.من ناحيته، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا أن الصراع في الشرق الأوسط أصبح يهدد أمن العالم.وأكد غوتيريش على أن إيصال المساعدات إلى غزة يقتضي فتح المعابر ورفع القيود الإسرائيلية عليها وزيادة وتيرة المساعدات المقدمة إلى غزة، مشددا على أن منع وصول المساعدات إلى شمال القطاع أمر غير مقبول.وقال إن على إسرائيل تحمل مسؤولية ذلك.(سكاي نيوز)