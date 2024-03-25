Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الأردني: غزة أصبحت مقبرة مفتوحة

Lebanon 24
25-03-2024 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1178989-638469645721267255.png
Doc-P-1178989-638469645721267255.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، انه لا يوجد ما يبرر المذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشيرا إلى أن "غزة أصبحت مقبرة مفتوحة".

Advertisement
وأضاف وزير الخارجية الأردني أن الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير المساعدات الإنسانية.

وقال أيمن الصفدي إنه يجب "وقف القتل والتجويع في غزة ومعاقبة من انتهك القوانين الإنسانية والدولية"، مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي "وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير المساعدات الإنسانية".

وأضاف الصفدي أن المساعدات متوفرة لكن على إسرائيل وقف سلاح التجويع.

من ناحيته، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا أن الصراع في الشرق الأوسط أصبح يهدد أمن العالم.

وأكد غوتيريش على أن إيصال المساعدات إلى غزة يقتضي فتح المعابر ورفع القيود الإسرائيلية عليها وزيادة وتيرة المساعدات المقدمة إلى غزة، مشددا على أن منع وصول المساعدات إلى شمال القطاع أمر غير مقبول.

وقال إن على إسرائيل تحمل مسؤولية ذلك.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:14 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:17 | 2024-03-25
08:00 | 2024-03-25
07:58 | 2024-03-25
07:56 | 2024-03-25
07:56 | 2024-03-25
07:29 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24