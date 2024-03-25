Advertisement

عربي-دولي

من إيران إلى موسكو فأوروبا.. متشددو طاجيكستان عصب عمليات داعش الإرهابية

Lebanon 24
25-03-2024 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1178995-638469657608851800.jpg
Doc-P-1178995-638469657608851800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت أجهزة مخابرات غربية وغيرها إن تنظيم داعش أطلق حملة تجنيد كبيرة العام الماضي استهدفت متشددين من طاجيكستان ودول أخرى في آسيا الوسطى واستهدفت على وجه التحديد الأعضاء ذوي الخبرة في الجماعات القائمة التي لها تاريخ طويل من الهجمات الإرهابية، وفق ما أفادت صحيفة "الغارديان".
Advertisement

ويُعتقد أن ثلاثة من الرجال الأربعة الذين اعتقلتهم قوات الأمن الروسية بسبب الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو مساء الجمعة، هم مواطنون طاجيكيون أو من أصل طاجيكي.

إلى ذلك، أظهرت مقاطع فيديو لاستجواب أربعة مهاجمين مزعومين اعتقلتهم قوات الأمن الروسية واحداً على الأقل يتحدث اللغة الطاجيكية.

المعلومات الاستخباراتية التي تم مشاركتها في تقرير حديث للأمم المتحدة حول أنشطة تنظيم داعش تكشف أنه على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، نجح الفرع المحلي للتنظيم في أفغانستان في تجنيد مقاتلين بارزين من جماعة أنصار الله، وهي جماعة إسلامية متطرفة مخضرمة في طاجيكستان، بالإضافة إلى آخرين في وسط البلاد. آسيا.

كما أنشأت ولاية خراسان التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (ISKP)، قناة على تطبيق Telegram واستخدمت العديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى لبث الدعاية التي تستهدف الطاجيك وغيرهم في المنطقة.
وقال التقرير إنه "على الرغم من انخفاض عدد الهجمات التي ارتكبها تنظيم داعش ولاية خراسان وخسارته الأخيرة للأراضي، وسقوط ضحايا واستنزاف كبير بين الشخصيات القيادية العليا والمتوسطة… يُنظر إلى الجماعة على أنها أكبر تهديد داخل أفغانستان، مع القدرة على توجيه تهديد إلى المنطقة وخارجها".

وقد تم ربط مسلحين من طاجيكستان، التي عانت من تمرد إسلامي متطرف طويل الأمد، والعديد من دول آسيا الوسطى الأخرى، بسلسلة من الهجمات الأخيرة التي شنها تنظيم داعش في أوروبا وكذلك إيران، حيث قُتل حوالي 100 شخص في تفجير ضخم وقع خلال مراسم الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني.

وفي البداية، ألقت إيران باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في الهجوم، لكن وزارة الاستخبارات الإيرانية حددت فيما بعد زعيم المجموعة وصانع القنابل بأنه طاجيكي.

ويوم الثلاثاء الماضي، ألقت السلطات الألمانية، القبض على متطرفين أفغان يشتبه في أنهما كانا يخططان لشن هجوم على البرلمان السويدي. ويُزعم أن أحد الرجلين سافر من ألمانيا للانضمام إلى تنظيم داعش في ولاية خراسان.

وفي 31 كانون الأول، ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة طاجيكيين ومواطن أوزبكي واحد للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لشن هجوم على كاتدرائية كولونيا عشية رأس السنة الجديدة، وربط المحققون الرجال بتنظيم داعش.(أخبار الآن)
المصدر: أخبار الآن
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:14 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:17 | 2024-03-25
08:00 | 2024-03-25
07:58 | 2024-03-25
07:56 | 2024-03-25
07:56 | 2024-03-25
07:29 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24