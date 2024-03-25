منطقة عربيّة تُشكّل مصدر خوفٍ لإسرائيل... ما السبب؟

Advertisement

ذكرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، أن الكثير من الإسرائيليين خائفون من أن تظل سيناء مغلقة أمامهم خلال عطلة عيد الفصح اليهودي المقبل.وعبر التقرير عن وجود مخاوف على السياحة الإسرائيلية والطيران بسبب الأحداث الجارية في غزة.وأوضح تقرير الصحيفة العبرية أنه "سيتم تمديد ساعات فتح معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل اعتبارا من الأول من نيسان، ولكن من المشكوك فيه أن نرى طوابير طويلة على الحدود قبل عيد الفصح".وأضافت الصحيفة العبرية أنه "في هذه الأثناء، يبذل أصحاب الفنادق والمديرون التنفيذيون قصارى جهدهم لمحاولة جعل الإسرائيليين يشعرون بالأمان، على أمل عودتهم وعبور معبر طابا إلى سيناء".وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه "اعتبارا من 1 نيسان سيتم فتح معبر طابا على حدود سيناء مرة أخرى على مدار 24 ساعة يوميًا، بعد أن كان مفتوحًا منذ 7 تشرين الاول 2023 الماضي فقط من الساعة 8:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، وأنه على الرغم من ذلك، لا يبدو أنه ستكون هناك طوابير طويلة عند الممر الحدودي هذا العام".وتحذر إسرائيل مواطنيها باستمرار من السفر إلى مصر وسيناء على وجه الخصوص قبل عيد الفصح، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة في غزة. (روسيا اليوم)