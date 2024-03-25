داخل شقة.. انتحلا صفة طبيب وأجريا عمليات تجميل!

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داهمت الفرق الأمنية والطبية في الأردن، فجر اليوم الاثنين، شقة سكنية، في العاصمة عمان، خصصت من قبل القائمين عليها لإجراء جلسات تجميلية بشكل مخالف وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصولياً في المملكة.إلى ذلك، أوضح مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن منتحلي صفة طبيب جلدية وتجميل استخدموا الشقة على أنها مؤسسة طبية لممارسة تداخلات ومعالجات تجميلية وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصوليا من قبل المؤسسة.ولفت إلى أن المداهمة تمت ضمن عمليات مراقبة نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة من خلال الصيادلة المفتشين في قسم الرقابة والتفتيش في مديرية الدواء.فيما أضاف مهيدات، أنه تمت مصادرة الحقن والمستحضرات والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات إحالة القائمين على الشقة إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.وشدد على أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ مثل هذه الحملات وستتخذ أشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بصحة المواطن الأردني. (العربية)