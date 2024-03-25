ماكرون: الجهة التي نفذت هجوم موسكو حاولت تنفيذ عمليات في فرنسا

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، إن روسيا كانت ضحية هجوم لمتشددين، مضيفا أن "داعش خراسان" حاول مهاجمة بلاده في الأشهر الماضية.وأضاف ماكرون، خلال زيارته إلى غيانا الفرنسية، أن الجماعة التي تقف وراء إطلاق النار في موسكو حاولت أيضا ارتكاب عدة أفعال في فرنسا في الآونة الأخيرة.وأوضح قائلا "حاولت هذه الجماعة أيضا ارتكاب عدة أفعال على أراضينا".وقال ماكرون إن فرنسا قررت، بعد هجوم موسكو، رفع مستوى التأهب الأمني إلى الأقصى كإجراء احترازي. (سكاي نيوز عربية)