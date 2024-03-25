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عربي-دولي

محلل يكشف.. متى ستردّ "حماس" على المقترح الأميركي بشأن "أسرى غزة"؟

Lebanon 24
25-03-2024 | 07:29
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قال محلل الشؤون السياسية والعالمية في "CNN" ومراسل أكسيوس، باراك رافيد، إن رد  حركة "حماس" على اقتراح الولايات المتحدة لتبادل الرهائن الإسرائيليين في غزة والسجناء الفلسطينيين قد يستغرق من يوم إلى 3 أيام، مشيراً إلى أنه تحدث إلى المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن. 
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وقال رافيد لمذيع CNN، عمر خيمينيز، خلال مقابلة: "هذه التفاصيل تحتاج إلى أن تذهب من ممثلي حماس في الدوحة، الذين يتفاوضون، إلى الشخص الذي يتخذ القرارت حقا، وهو قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، الذي يختبئ تحت الأرض بـ100 متر تقريباً في مكان ما"، حسب قوله. 

وقال رافيد إن التبادل المقترح سيشمل بالتأكيد بعض الرهائن الأميركيين، لأنه سيشمل إطلاق سراح الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.

كذلك، لفت إلى أن "حقيقة موافقة إسرائيل هي نتيجة لمقترح مكتوب من الولايات المتحدة قدمه مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز".

وقال رافيد أيضاً إنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة من هم السجناء الفلسطينيين المقترحين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وأفاد رافيد في وقت سابق بأن إسرائيل وافقت على اقتراح أمريكي لتبادل الأسرى والرهائن الذي من شأنه إطلاق سراح حوالى 700 سجين فلسطيني، من بينهم 100 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لقتل مواطنين إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيليين محتجزين من قبل حماس في غزة.

وذكرت القناة 11 المتعاونة مع CNN (كان نيوز) أيضاً بعض الأخبار عن الصفقة المقترحة الأحد، مستشهدة بمصادر إسرائيلية رفيعة المستوى. (CNN)
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