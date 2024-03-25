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عربي-دولي

الأردن: كفى توفيراً للحصانة لإسرائيل

Lebanon 24
25-03-2024 | 07:56
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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، إن ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يتوقف فوراً، وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الصفدي قوله، خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمّان، إن "لا شيء يبرر حرمان النساء والرجال والأطفال من الحصول على حقهم في الغذاء"، موضحاً أن التصنيف المرحلي لسوء التغذية يؤكد أن هناك الملايين من الأشخاص الذين يعانون من المجاعة.
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وأضاف: "نقول كفى توفيراً للحصانة لإسرائيل في حربها على غزة. إن اقتحام إسرائيل لرفح سيؤدي إلى مذبحة ومجزرة إنسانية".

وبدوره ، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ستواصل "الضغط" لإزالة جميع العقبات التي تعترض إيصال المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وإيجاد المزيد من نقاط إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

وأكد أنه "لن يكون هناك حل إنساني مستدام في ظل حرب دامية كالتي في غزة"، مشدداً على أن "لا شيء يبرر هجمات 7  تشرين الأول واحتجاز رهائن في غزة، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

ودعا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال وفوري بهدف تحقيق وقف إطلاق نار إنساني، مؤكداً أن "الحاجة ملحة" لإيقاف الحرب التي وصفها العاملون في الأمم المتحدة أنها "أسوأ الأزمات الإنسانية في العقود الأخيرة".

وأكد غوتيريش أن حجم وسرعة الموت والدمار في غزة في مستوى مختلف تماما، مشيرا إلى أن "المجاعة بدأت تصيب الفلسطينيين في غزة، في وقت نجد وعياً متزايداً في جميع أنحاء العالم بأن كل هذا يجب أن يتوقف، ويجب أن ينتهي القتال الآن، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة".
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