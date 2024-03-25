19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأردن: كفى توفيراً للحصانة لإسرائيل
Lebanon 24
25-03-2024
|
07:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، إن ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يتوقف فوراً، وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.
ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الصفدي قوله، خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمّان، إن "لا شيء يبرر حرمان النساء والرجال والأطفال من الحصول على حقهم في الغذاء"، موضحاً أن التصنيف المرحلي لسوء التغذية يؤكد أن هناك الملايين من الأشخاص الذين يعانون من المجاعة.
Advertisement
وأضاف: "نقول كفى توفيراً للحصانة لإسرائيل في حربها على غزة. إن اقتحام إسرائيل لرفح سيؤدي إلى مذبحة ومجزرة إنسانية".
وبدوره ، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ستواصل "الضغط" لإزالة جميع العقبات التي تعترض إيصال المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وإيجاد المزيد من نقاط إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.
وأكد أنه "لن يكون هناك حل إنساني مستدام في ظل حرب دامية كالتي في غزة"، مشدداً على أن "لا شيء يبرر هجمات 7 تشرين الأول واحتجاز رهائن في غزة، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
ودعا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال وفوري بهدف تحقيق وقف إطلاق نار إنساني، مؤكداً أن "الحاجة ملحة" لإيقاف الحرب التي وصفها العاملون في الأمم المتحدة أنها "أسوأ الأزمات الإنسانية في العقود الأخيرة".
وأكد غوتيريش أن حجم وسرعة الموت والدمار في غزة في مستوى مختلف تماما، مشيرا إلى أن "المجاعة بدأت تصيب الفلسطينيين في غزة، في وقت نجد وعياً متزايداً في جميع أنحاء العالم بأن كل هذا يجب أن يتوقف، ويجب أن ينتهي القتال الآن، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغياب إبنتها... ملكة جمال لبنان السابقة احتفلت بأحد الشعانين مع طليقها مُقدّم البرامج
Lebanon 24
بغياب إبنتها... ملكة جمال لبنان السابقة احتفلت بأحد الشعانين مع طليقها مُقدّم البرامج
09:00 | 2024-03-24
24/03/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم احتفلت بـ"الشعنينة" (صور)
Lebanon 24
برفقة خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم احتفلت بـ"الشعنينة" (صور)
10:00 | 2024-03-24
24/03/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة أمنية عن نصرالله.. إسرائيليون يتحدثون عن مكانه!
Lebanon 24
مفاجأة أمنية عن نصرالله.. إسرائيليون يتحدثون عن مكانه!
15:30 | 2024-03-24
24/03/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا.. لبنان ثاني أكبر بلد عربي استيرادًا لهذا المعدن الثمين
Lebanon 24
لن تصدقوا.. لبنان ثاني أكبر بلد عربي استيرادًا لهذا المعدن الثمين
16:00 | 2024-03-24
24/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟
16:14 | 2024-03-24
24/03/2024 04:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:17 | 2024-03-25
تقرير إسرائيليّ: تل أبيب تبحث عن طرق بديلة للحصول على الأسلحة
08:00 | 2024-03-25
منقطة عربيّة تُشكّل مصدر خوفٍ لإسرائيل... ما السبب؟
07:58 | 2024-03-25
مخاوف من "أزمة سلاح" في إسرائيل.. ما سببها وماذا ستفعل تل أبيب؟
07:56 | 2024-03-25
11 مجزرة إسرائيلية خلال 24 ساعة.. عدد الشهداء الفلسطينيين يرتفع
07:29 | 2024-03-25
محلل يكشف.. متى ستردّ "حماس" على المقترح الأميركي بشأن "أسرى غزة"؟
07:23 | 2024-03-25
إستنفار كبير ومخاوف من حصول انفجار.. ما الذي تشهده روسيا اليوم؟
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
25/03/2024 14:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
25/03/2024 14:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
25/03/2024 14:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24