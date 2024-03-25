Advertisement

عربي-دولي

11 مجزرة إسرائيلية خلال 24 ساعة.. عدد الشهداء الفلسطينيين يرتفع

Lebanon 24
25-03-2024 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1179045-638469720863901110.jpg
Doc-P-1179045-638469720863901110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 107 قتلى وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية في غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
Advertisement

وأضافت أنه وصل منها إلى المستشفيات 107 قتلى وأصيب 176 أخرين.

وأشارت إلى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو على الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 32333 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى 74694، وذلك منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:14 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:17 | 2024-03-25
08:00 | 2024-03-25
07:58 | 2024-03-25
07:56 | 2024-03-25
07:29 | 2024-03-25
07:23 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24