مخاوف من "أزمة سلاح" في إسرائيل.. ما سببها وماذا ستفعل تل أبيب؟

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وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير لم يسمّه الموقع، إن "الانتقادات المتزايدة ونزع الشرعية التي تغذيها أطراف مختلفة، مسلمة ومعادية للسامية، تعرّض للخطر استمرار تسليح إسرائيل، ونقل الذخيرة ووسائل الحرب".وأشار المصدر إلى قلق إسرائيلي من أن "التوترات مع الولايات المتحدة بشأن الدخول إلى رفح (للقيام بعملية عسكرية)، والمشكلة الإنسانية في غزة، ستؤثر أيضاً على الاستعداد الأميركي لمواصلة مساعدة إسرائيل بنفس القوة".ولفت الموقع إلى أن هناك دولاً شرعت بالفعل بعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، وتقوم بـ"مقاطعة هادئة"، فيما أعلنت أخرى أنها ملتزمة بقوانين الدولة التي لا تسمح ببيع الأسلحة لدول تخوض حرباً، بينما تترك دول أخرى إسرائيل قيد الانتظار حتى استصدار موافقات.وقدّم الموقع إيطاليا مثالاً، التي لا تبدي استعداداً لبيع إسرائيل ذخيرة لزوارق سلاح البحرية الحربية، وكذلك كندا، التي زوّدت إسرائيل بمكونات فرعية مثل البطاقات الإلكترونية، والرقائق الحيوية بمختلف أنواعها، وعشرات المكونات الفرعية التي تستخدم أيضاً في منظومة "القبة الحديدية"، قبل أن تعلن أخيراً حظر بيعها الأسلحة لإسرائيل.ولفت الموقع إلى أن فرنسا وألمانيا تهددان بمقاطعة ووقف توريد الأسلحة والوسائل القتالية إلى إسرائيل، إضافة إلى وجود نقص عالمي في الذخيرة، بسبب سباق التسلح العالمي عندما تقوم جميع دول العالم بتجهيز نفسها.وقال المسؤول الإسرائيلي: "لا توجد مخزونات في أوروبا، يوحرص الجميع على شراء وسائل أكثر تقدماً".وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تبقى مزوّد الأسلحة الرئيسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: "لا تزال هناك مساعدات، كل يوم هناك قطار جوي يصل، لكن الخوف الأكبر هو أن يؤثر التوتر بسبب الأزمة الإنسانية والدخول إلى رفح، على الاستعداد الأميركي لمساعدة إسرائيل أمنياً".