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عربي-دولي

لأوّل مرة منذ كانون الثاني.. صافرات الإنذار تدوي في مدينة أسدود (فيديو)

Lebanon 24
25-03-2024 | 08:38
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أعلنت كتائب القسام، قصف مدينة أسدود المحتلة، برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في أسدود، شمال قطاع غزة، وقالت مصادر عبرية، إن 8 صواريخ رصدت تنطلق باتجاه المدينة الساحلية، والتي لم تنطلق فيها الصافرات منذ 14 كانون الثاني الماضي.
 
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ولفتت هيئة بث الاحتلال، إلى أن صاروخين فقط من القبة الحديدية، جرى اعتراضهما، لكنها لم تكشف عن موقع سقوط بقية الصواريخ.
 
يشار إلى أن إطلاق الصواريخ، يأتي في وقت كثف فيه الاحتلال، من عدوانه الوحشي على قطاع غزة، وخاصة المنطقة الشمالية في اقتحام محيط مستشفى الشفاء وارتكاب مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.
 
المصدر: عربي21
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