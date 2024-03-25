لأوّل مرة منذ كانون الثاني.. صافرات الإنذار تدوي في مدينة أسدود (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، قصف مدينة أسدود المحتلة، برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.



ودوت صافرات الإنذار في أسدود، شمال قطاع غزة، وقالت مصادر عبرية، إن 8 صواريخ رصدت تنطلق باتجاه المدينة الساحلية، والتي لم تنطلق فيها الصافرات منذ 14 كانون الثاني الماضي.

#عاجل كتائب القسام تقصف "أسدود" المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين pic.twitter.com/sQaqspKn8j — بلال نزار ريان (@BelalNezar) March 25, 2024 Advertisement

ولفتت هيئة بث الاحتلال، إلى أن صاروخين فقط من القبة الحديدية، جرى اعتراضهما، لكنها لم تكشف عن موقع سقوط بقية الصواريخ. ولفتت هيئة بث الاحتلال، إلى أن صاروخين فقط من القبة الحديدية، جرى اعتراضهما، لكنها لم تكشف عن موقع سقوط بقية الصواريخ.

⚡️"كتائب القسام" تعلن قصف "أسدود" برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين. pic.twitter.com/YaF7Shk8ym — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 25, 2024

يشار إلى أن إطلاق الصواريخ، يأتي في وقت كثف فيه الاحتلال، من عدوانه الوحشي على قطاع غزة، وخاصة المنطقة الشمالية في اقتحام محيط مستشفى الشفاء وارتكاب مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.