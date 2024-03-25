Advertisement

عربي-دولي

الحكومة البريطانية تستعد للإعلان عن عقوبات جديدة ضد الصين

Lebanon 24
25-03-2024 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1179094-638469780727614931.jpg
Doc-P-1179094-638469780727614931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "الغارديان" أنه من المتوقع أن يعلن أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين عن عقوبات جديدة ضد الصين على خلفية "هجمات إلكترونية" عام 2021.
 
وذكرت الصحيفة أن حكومة المملكة المتحدة تقول إن "هجمات إلكترونية ضد أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى هجوم استهدف اللجنة الانتخابية حيث زعم أن بكين تمكنت من الوصول إلى البيانات الشخصية لحوالي 40 مليون ناخب".
Advertisement

وقال لوك دي بولفورد، المدير التنفيذي للتحالف البرلماني الدولي بشأن الصين Ipac إن حكومة المملكة المتحدة "كانت بطيئة للغاية في الرد على الهجمات الإلكترونية التي تشنها الصين".

ولفت إلى أنه فوجئ بأن الوزراء البريطانيين استغرقوا وقتا طويلا للرد، خاصة بالنظر إلى اكتشاف اختراق اللجنة الانتخابية لأول مرة في عام 2022، معتبرا أنه "مع وقوع الهجوم السيبراني في عام 2021، وإعلان ارتباط الصين به الآن، يشير إلى أن الحكومة كانت مترددة بعض الشيء في القول إن الصين فعلت ذلك بالفعل".

هذا وسيعقد النائبان المحافظان إيان دنكان سميث وتيم لوتون، وستيوارت ماكدونالد من الحزب الوطني الاسكتلندي، وزميله ديفيد ألتون، اللذين واجهو محاولات قرصنة واضحة مؤتمرا صحفيا بشكل منفصل بعد أن يتم إطلاعهم على التفاصيل من مدير الأمن في برلمان المملكة المتحدة.

والأربعة أعضاء في التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين، الذي يجمع مشرعين من عدد من البلدان، من بينهم عشرين من المملكة المتحدة.

ويمكن للمملكة المتحدة أن تفرض عقوبات على الأفراد الذين يعتقد أنهم "متورطون في أعمال التدخل المدعومة من الدولة، بما في ذلك الهجوم على اللجنة الانتخابية". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:42 | 2024-03-25
11:05 | 2024-03-25
11:00 | 2024-03-25
10:34 | 2024-03-25
10:31 | 2024-03-25
10:22 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24