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عربي-دولي

بالفيديو جسم غريب في سماء هذا البلد... هل هو "مذنب الشيطان" أمّ "غزو فضائيّ"؟

Lebanon 24
25-03-2024 | 09:46
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حلّق جسم مجهول في السماء فوق خاباروفسك وكومسومولسك على نهر أمور، يتبعه عمود محترق، ليتفكك إلى جزيئات صغيرة في الهواء.
وتمكن شهود عيان من تصوير الجسم الطائر المجهول الهوية، وتساءل السكان عما إذا كان ذلك نيزكًا أم "غزوًا" فضائيًا.
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وتكهنت وسائل الإعلام المحلية بأن المذنب "بونس بروكس" كان يحلق في سماء الشرق الأقصى، ليظهر فوق الأرض لأول مرة منذ 71 عاما.
ويقترب المذنب العملاق "بونس بروكس"، وهو أكبر بعدة مرات من جبل إيفرست، من الأرض لأول مرة منذ 71 عامًا. وفي أبريل، سيحلق الجرم السماوي قريبا جدا من الكوكب بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة.

المذنب "12P/Pons-Brooks" هو جسم جليدي ضخم يبلغ قطره 20 كم.
 
ومع ارتفاع درجة حرارته، يزداد الضغط بداخله، مما يؤدي إلى قذف الغبار والغاز والجليد من المذنب.
 
وفي عام 2023، أدى ذلك إلى تغطية المذنب بالكامل بضباب يشبه الحوافر أو القرون. بعد ذلك، بدأ البعض يطلق عليه اسم "مذنب الشيطان"، ومقارنته بسفينة الفضاء "ميلينيوم فالكون" من "حرب النجوم". (سبوتنيك)
 

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