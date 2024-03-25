دعمًا لغزة.. الأردنيون يستعدون لتظاهرة جديدة

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يستعد الأردنيون للتظاهر مجددا، الاثنين، أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، بعد يوم من اشتباكات مع قوات الأمن في المنطقة، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.وأطلقت الشرطة الأردنية الغاز المسيل للدموع لمنع مئات المتظاهرين الأردنيين من التوجه نحو السفارة الإسرائيلية في عمّان الأحد احتجاجا على اقتحام إسرائيل للمستشفيات في غزة في الآونة الأخيرة وتزايد الوفيات بين المدنيين.وكانت السلطات قد نشرت في وقت سابق قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في مسجد الكالوتي بالعاصمة والذين كانوا يخططون للتوجه نحو السفارة الإسرائيلية الشديدة التحصين القريبة منه.(عربي21)