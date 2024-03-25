Advertisement

عربي-دولي

دعمًا لغزة.. الأردنيون يستعدون لتظاهرة جديدة

Lebanon 24
25-03-2024 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1179111-638469808781001409.jpg
Doc-P-1179111-638469808781001409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستعد الأردنيون للتظاهر مجددا، الاثنين، أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، بعد يوم من اشتباكات مع قوات الأمن في المنطقة، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.

وأطلقت الشرطة الأردنية الغاز المسيل للدموع لمنع مئات المتظاهرين الأردنيين من التوجه نحو السفارة الإسرائيلية في عمّان الأحد احتجاجا على اقتحام إسرائيل للمستشفيات في غزة في الآونة الأخيرة وتزايد الوفيات بين المدنيين.
Advertisement

وكانت السلطات قد نشرت في وقت سابق قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في مسجد الكالوتي بالعاصمة والذين كانوا يخططون للتوجه نحو السفارة الإسرائيلية الشديدة التحصين القريبة منه.(عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:42 | 2024-03-25
11:05 | 2024-03-25
11:00 | 2024-03-25
10:34 | 2024-03-25
10:31 | 2024-03-25
10:00 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24