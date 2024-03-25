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عربي-دولي

قرار عاجل من إسرائيل يتعلّق بـ"الأونروا"... ماذا أعلنت؟

Lebanon 24
25-03-2024 | 10:34
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قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل ستتوقف عن العمل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، متهما الوكالة التابعة للأمم المتحدة بإطالة أمد الصراع.

وأضاف المتحدث: "أونروا جزء من المشكلة، وسوف نتوقف الآن عن العمل معهم. نحن نعمل على الوقف التدريجي للاعتماد على أونروا لأنهم يمددون أمد الصراع بدلا من محاولة تخفيفه". (العربية)
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