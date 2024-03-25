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عربي-دولي

الصين تدعم مشروعًا جديدًا يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
25-03-2024 | 10:31
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أعلنت الصين، الاثنين، دعمها لمشروع قرار جديد من المقرر أن يجري التصويت عليه في وقت لاحق اليوم أمام مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد أيام من فشل مشروع قانون أمريكي لم يطالب الاحتلال بوضوح بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن بلاده تؤيد مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار بغزة، حسب ما نقلته قناة CNA الآسيوية.

وأضاف: "نأمل أن يقره  مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن، ويوجه رسالة قوية لوقف الأعمال العدائية بغزة".(عربي21)
المصدر: عربي21
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