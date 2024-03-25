18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رغم "تهديد نتنياهو".. واشنطن مررت قرار وقف إطلاق النار
Lebanon 24
25-03-2024
|
11:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن يوم الاثنين، وامتنعت فقط عن التصويت، لتسمح بتمرير أول قرار لوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وذلك رغم تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
Advertisement
وبعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه ب"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض.
والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه سيلغي زيارة وفد مقررة إلى واشنطن إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد مقترح بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة أمنية عن نصرالله.. إسرائيليون يتحدثون عن مكانه!
Lebanon 24
مفاجأة أمنية عن نصرالله.. إسرائيليون يتحدثون عن مكانه!
15:30 | 2024-03-24
24/03/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا.. لبنان ثاني أكبر بلد عربي استيرادًا لهذا المعدن الثمين
Lebanon 24
لن تصدقوا.. لبنان ثاني أكبر بلد عربي استيرادًا لهذا المعدن الثمين
16:00 | 2024-03-24
24/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال ابنة الإعلامية سمر أبو خليل حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
جمال ابنة الإعلامية سمر أبو خليل حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)
05:46 | 2024-03-25
25/03/2024 05:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف تُفاجئ المواطنين.. ماذا فعلت؟
Lebanon 24
مصارف تُفاجئ المواطنين.. ماذا فعلت؟
05:15 | 2024-03-25
25/03/2024 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات في بعلبك.. ماذا يحصل الآن؟
16:14 | 2024-03-24
24/03/2024 04:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:42 | 2024-03-25
مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
13:45 | 2024-03-25
الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على قيادي بـ"داعش"
13:26 | 2024-03-25
أمر لا يغتفر.. غوتيريش يعلّق على قرار مجلس الأمن
13:20 | 2024-03-25
أبو الغيط يُرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة
13:00 | 2024-03-25
روسيا تستدعي القائم بالأعمال الأسترالي وتسلمه مذكرة احتجاج
12:40 | 2024-03-25
إيطاليا تدعو روسيا لعدم استغلال هجوم موسكو لمكاسب معينة
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
25/03/2024 19:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
25/03/2024 19:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
25/03/2024 19:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24