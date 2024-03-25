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عربي-دولي

إيران تنقل أسلحة للضفة الغربية عبر لبنان وسوريا.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
25-03-2024 | 11:14
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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، منع تهريب أسلحة متطورة بينها عبوات تحتوي على شظايا متفجرة وألغام مضادة للدبابات إلى داخل الضفة الغربية من إيران.

وأضاف أنه تم كشف الأسلحة خلال عملية ضد ناشط مقيم في لبنان عضو في حزب الله والحرس الثوري الإيراني، موضحا أنه كان يجند أشخاص لتهريب الأسلحة وتنفيذ هجمات في الضفة الغربية.
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وفي تشرين الأول الماضي، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن حصولها على معلومات تشير إلى أن إيران وحلفاءها يديرون شبكة واسعة تمتد لأربع دول تعمل على تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية باستخدام طائرات مسيرة ورحلات طيران سرية.

وقالت الصحيفة، إن الجهود الإيرانية هذه تهدف لتعزيز القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية المتحالفة معها ولا تقتصر هذه الجهود على حركة حماس فقط.

وأوضحت، أن إيران أنشأت مع المجموعات الموالية لها، ممرا بريا عبر العراق وسوريا إلى لبنان، ومن خلال الأردن إلى الضفة الغربية، ما سمح لها بنقل المسلحين والمعدات والأسلحة إلى حلفائها في المنطقة.(عربي21)
المصدر: عربي21
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