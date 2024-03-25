بعد قرار وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم أوّل تعليق أميركي وهذا ما قام به نتنياهو

تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان في قطاع غزة، في حين فشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار".



وعقد المجلس الدولي جلسة للتصويت على مشروع قرار أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي أوّل تعليق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن امتناع أميركا عن التصويت على قرار مجلس الأمن لا يمثل تحولا في سياستنا".

وأضاف:" لم نصوت لصالح القرار واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس".

ولفت إلى أننا " نسد الفجوات المتعلقة بمفاوضات اتفاق تبادل الأسرى لكننا لم نصل إلى اتفاق بعد".

بدوره، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار.