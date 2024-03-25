بمشاركة بريطانية.. الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية للمساعدات شمال غزة

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نفذ الجيش الأردني، الاثنين، 8 إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تدارك الكارثة الإنسانية جراء تواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي والحصار المطبق.وشهدت عمليات إنزال المساعدات مشاركة 6 دول، من بينها بريطانيا للمرة الأولى منذ بدء العديد من الدول العربية والأجنبية المشاركة في إسقاط المساعدات الإنسانية عبر الجوي على القطاع المحاصر.وقال الجيش الأردني في بيان، "نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، 8 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية، بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة".ووفقا للبيان ذاته، فقد شاركت في العملية طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني، وطائرة واحدة لكل من مصر والإمارات وألمانيا وسنغافورة، وطائرتان للولايات المتحدة، وطائرة من بريطانيا وهي "أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية". (عربي21)