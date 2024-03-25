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عربي-دولي
وصف بايدن بـ"اللص"... ترامب: لماذا أُجبر على بيع "أطفالي"؟
Lebanon 24
25-03-2024
|
11:51
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه اضطر لبيع "أطفاله" وهي أصول عزيزة عليه من أجل دفع كفالة تبلغ نحو نصف مليار دولار لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك.
وأشار ترامب إلى أن شرط الكفالة الذي يحاول الطعن فيه تم طرحه بهدف حرمانه من أموال حملته الانتخابية.
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وكتب على موقع Truth Social: "لا ينبغي أن تكون هناك غرامة فأنا لم أرتكب أي خطأ، لماذا أُجبر على بيع "أطفالي" لأن قاضيا ومدعيا عاما فاسدين في نيويورك وضعا رقما بعيد المنال ومثيرا للسخرية".
وأضاف: "المحكمة تعمل بنظام اسلبوه أمواله حتى لا يتمكن من استخدامها لتدمير خصمه السياسي، اللص جو بايدن، وهذا يعتبر تدخلا مباشرا في الانتخابات". (روسيا اليوم)
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