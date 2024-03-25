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"حماس" ترحب بقرار مجلس الأمن: مستعدون لعملية التبادل

Lebanon 24
25-03-2024 | 12:39
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رحّبت حركة "حماس"، في بيان، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف "فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة، معربة عن استعدادها للمضي قدما في عملية تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين.
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وقالت في بيانها: "نرحّب بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار، ونؤكد على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الاسرائيلية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها".

وأضافت: "نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".


كما دعت حماس "مجلس الأمن للضغط على اسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".
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