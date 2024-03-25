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عربي-دولي
أمر لا يغتفر.. غوتيريش يعلّق على قرار مجلس الأمن
Lebanon 24
25-03-2024
|
13:26
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكتب غوتيريش على منصة "إكس": "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر".
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غوتيريش
مجلس الأمن
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