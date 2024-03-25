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أمر لا يغتفر.. غوتيريش يعلّق على قرار مجلس الأمن

Lebanon 24
25-03-2024 | 13:26
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على منصة "إكس": "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر".
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غوتيريش

مجلس الأمن

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