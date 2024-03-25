أمر لا يغتفر.. غوتيريش يعلّق على قرار مجلس الأمن

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



وكتب غوتيريش على منصة "إكس": "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر".