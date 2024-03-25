فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين، عقوبات على أعضاء في تنظيمات إرهابية.

وحسب بيان المجلس الأوروبي، تم فرض عقوبات على زعيم داعش "محمد إبراهيم الشافعي السالم" الذي تنشط جماعته في المناطق الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وفرض عقوبات على "كتيبة ماسينا" التابعة لـ"تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي" والتي لها ارتباط بجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وتنشط في مجموعة دول الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وأكد البيان على التزام الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يشكل "تهديد للسلم والأمن الدوليين من خلال تخطيط وتمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية ونشر الدعاية الإرهابية في جميع أنحاء العالم".

وعقوبات الاتحاد الأوروبي، تنص على تجميد أصول الأفراد والمنظمات المدرجة في قوائم 27 دولة عضو في الاتحاد، ويفرض حظر تمويل الاقتصادي المباشرة أو غير المباشرة لهم، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص المدرجين في القائمة.

وبقرار اليوم بلغ عدد المدرجين على قوائم العقوبات الأوروبية من المرتبطين بداعش والقاعدة 15 شخصًا و6 جماعات.

( الأناضول)