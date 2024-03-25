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البرغوثي: قرار مجلس الأمن وجه لطمة لنتنياهو وحكومته المعتدية

Lebanon 24
25-03-2024 | 14:00
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قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الاثنين، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة "ملزم"، مضيفا أن القرار وجه "لطمة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 وأضاف البرغوثي في بيان وصل بأن: "قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار ملزم، ووجه لطمة لنتنياهو وحكومته المتطرفة والمعتدية".

 وتابع: "إذا رفضت إسرائيل تنفيذ القرار الملزم بوقف فوري لإطلاق النار، فيجب على المجتمع الدولي وجميع الحكومات العربية والإسلامية والعالمية، فرض العقوبات والمقاطعة عليها، لإجبارها على احترام إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

 وأوضح أنه "رغم أن القرار كان غير متوازن فيما يتعلق بالأسرى، لأنه لم يشر صراحة إلى ضرورة إطلاق سراح آلاف الأسرى والمختطفين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنه أكد على ضرورة إزالة كل العقبات (الإسرائيلية) لوصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة التي يعاني سكانها من المجاعة".

 وأشار إلى أن ذلك "يعني حرية عودة كل سكان قطاع غزة إلى بيوتهم و مناطقهم التي هجروا منها".

( الأناضول)
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