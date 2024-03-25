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غالانت: ليس هناك حق أخلاقي لوقف الحرب

Lebanon 24
25-03-2024 | 14:42
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اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، إلى أن إسرائيل لا يمكنها وقف حربها على حماس بينما لا يزال هناك رهائن في غزة.


وأضاف غالانت أنه سيشدد في اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في البيت الأبيض اليوم، على أهمية تدمير حماس وإعادة الرهائن إلى ديارهم.
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وتابع: "سنعمل ضد حماس في كل مكان، بما في ذلك الأماكن التي لم نصل إليها بعد، وسنحدد بديلا لحماس، حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من إكمال مهمته".


وأضاف: "ليس لدينا حق أخلاقي في وقف الحرب ولا يزال هنا كرهائن محتجزون في غزة".
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