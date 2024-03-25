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وزير في حكومة نتنياهو يستقيل

Lebanon 24
25-03-2024 | 14:59
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أعلن رئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد)، الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلي جدعون ساعر، استقالته من الحكومة التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.



وكتب في منشور على منصة "اكس": "وقعت على الاستقالة، ولا أستطيع تحمل المسؤولية طالما لي لدي أي تأثير ولم نأت إلى الحكومة إلى تدفئة الكراسي".
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