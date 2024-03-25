وزير في حكومة نتنياهو يستقيل

Advertisement

أعلن رئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد)، الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلي جدعون ساعر، استقالته من الحكومة التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.وكتب في منشور على منصة "اكس": "وقعت على الاستقالة، ولا أستطيع تحمل المسؤولية طالما لي لدي أي تأثير ولم نأت إلى الحكومة إلى تدفئة الكراسي".