استقالة مارتن غريفيث من منصبه الأممي لدواع صحية

قرر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الاستقالة من منصبه لأسباب صحية.

وقال فرحان حق، نائب متحدث الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن غريفيث أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار استقالته.

وعزا حق سبب قرار الاستقالة إلى حالة غريفيث صحية، موضحا أنه "سيواصل مهامه حتى نهاية حزيران القادم".

وأشار أن غوتيريش قدم شكره إلى غريفيث على "قيادته وخدماته الاستثنائية".

ولفت حق إلى تولي غريفيث منصبه في تموز 2021، مشيرا أن هذه الفترة شهدت تناقصا في الموارد لمواجهة احتياجات المساعدات الإنسانية المتزايدة.

( الأناضول)