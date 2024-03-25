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إقتصاد

لخفض الأسعار.. السيسي يصدر أمراً للحكومة

Lebanon 24
25-03-2024 | 15:36
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طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة تنفيذ مبادرة لخفض الأسعار في البلاد على خلفية الارتفاع الكبير الذي تشهده أهم السلع في مصر.


وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بطلب من الرئيس السيسي لقاء موسعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية والسلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية.
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وفي السياق، وجه مدبولي بضرورة الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة، وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية، حيث يعمد هؤلاء في كثير من الأحيان إلى الإبقاء على السعر مرتفعا رغم انخفاضه في سوق الجملة.


وشدد على أن دور الدولة في الفترة الراهنة يستوجب أن يشعر المواطن بالإجراءات الإيجابية التي تتم.

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