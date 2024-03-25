الخارجية الإسرائيلية: لن نوقف القتال وسندمر "حماس"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، إن تل أبيب لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة "حماس".

جاء ذلك في منشور مقتضب نشره كاتس على حسابه بمنصة "إكس"، بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار بوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وامتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (فيتو).

وقال كاتس: "لن توقف دولة إسرائيل اطلاق النار، سندمر حماس وسنواصل القتال حتى يعود المختطفون إلى الوطن".

من جانبه، هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بشدة قرار مجلس الأمن بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقال إردان في تصريحات أمام مجلس الأمن نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "إن إطلاق سراح المختطفين يجب أن يكون الأولوية الأولى للمجلس".

وأضاف "مطالبتكم بوقف إطلاق النار دون ربطه بالإفراج عن مختطفينا يضر بجهود إطلاق سراحهم، ويعطي حماس الأمل في تحقيق وقف إطلاق النار دون إطلاق سراحهم".

( الأناضول)