مأساة جديدة في غزة.. العشب طعام الفلسطينيين خلال رمضان

فيما يطالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتزداد مخاوف حدوث مجاعة، يبحث المدنيون الجوعى في القطاع عن نبات الخبيزة الأخضر البري لعدم وجود أي شيء آخر صالح للأكل.

ويُذكّر ذلك مجدداً بمعاناة السكان في القطاع الفلسطيني خلال الحرب المستعرة منذ أكثر من 5 أشهر التي أعقبت هجوم السابع من تشرين الأول في إسرائيل.

ويعاني الفلسطينيون في وقت ينبغي لهم فيه الصيام في شهر رمضان، شأنهم شأن ملايين المسلمين الآخرين في أنحاء العالم الذين يستمتعون بولائم إفطار كبيرة مع عائلاتهم ويشاهدون البرامج التلفزيونية الخاصة.

وأفادت منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المعنية بمراقبة معدلات الجوع العالمية في 18 آذاربأن غزة على شفا مجاعة ومن المرجح أن تحدث بحلول أيار في شمال غزة ويمكن أن تنتشر عبر القطاع بحلول تموز.

وتزداد المخاوف من أن الخبيزة لن تقدم سوى إغاثة مؤقتة في وقت تتفاقم فيه حالة عدم اليقين بخصوص تسليم المساعدات، بينما يسعى الوسطاء لتضييق الفجوات بين إسرائيل و«حماس» بخصوص شروط وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

( الشرق الأوسط)