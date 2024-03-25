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ترامب يدعو لايقاف الحرب: إسرائيل تفقد الكثير من التأييد

Lebanon 24
25-03-2024 | 16:46
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إعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن إسرائيل تفقد "الكثير من التأييد" بسبب حربها في غزة، داعياً إياها إلى "إنهائها".


وقال ترامب وفقاً لما نشرته صحيفة "إسرائيل هايوم" اليوم: "عليكم أن تنجزوا الحرب. أن تنهوها. يجب أن تنتهوا منها".
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وأضاف: "أقول إن على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنكم تخسرون تأييد قسم كبير من العالم، تخسرون الكثير من التأييد. يجب إنهاء الحرب وإنجاز المهمة".

وعند سؤاله عن كيف كان سيكون رده على هجوم "حماس"، قال ترامب: "كنت سأرد بالطريقة نفسها التي ردت بها إسرائيل إلى حد كبير".
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