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مندوب إسرائيل: يتهم مجلس الأمن بـ "ازدواجية المعايير"

Lebanon 24
25-03-2024 | 17:55
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صرح المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بأن قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة يعطي حركة "حماس" الأمل بوقف إطلاق النار دون الإفراج عن الرهائن.

 وقال أردان، يوم الاثنين، إن "إطلاق سراح المختطفين يجب أن يكون أولوية المجلس الأولى. إن مطالبتكم بوقف إطلاق النار دون اقترانها بإطلاق سراح مختطفينا يضر بجهود الإفراج عنهم ويعطي حماس الأمل في تحقيق وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المختطفين".

 واعتبر أنه "كان الأجدر بكافة أعضاء المجلس أن يعارضوا هذا الاقتراح".

واتهم المندوب الإسرائيلي مجلس الأمن بأنه "يماطل في إدانة المجزرة الأكثر همجية التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة"، متهما المجلس كذلك بـ "ازدواجية المعايير" ومعبرا عن "اشمئزازه" بهذا الصدد.

( روسيا اليوم)
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