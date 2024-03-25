نجاة قيادي في فصيل حليف لحماس من ضربة إسرائيلية شرق لبنان

نجا قيادي في فصيل حليف لحركة "حماس" من هجوم إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدفه الأحد في شرق لبنان، على ما أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة "فرانس برس".

وأفاد المصدر عن نجاة القيادي بالجماعة محمد عساف من غارة استهدفت بلدة الصويري بالبقاع الغربي الأحد.

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