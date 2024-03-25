حماس تتمسّك بموقفها بشأن وقف إطلاق النار في غزّة



Advertisement وقدّمت حماس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء والولايات المتحدة في منتصف مارس يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاماً بالسجن المؤبد، وفقاً للمقترح الذي اطّلعت عليه "رويترز". قالت حركة حماس أنها "أبلغت الوسطاء بتمسّكها بموقفها الأصلي المتعلّق بالتوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمّن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزّة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل حقيقي للأسرى".وقدّمت حماس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء والولايات المتحدة في منتصف مارس يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاماً بالسجن المؤبد، وفقاً للمقترح الذي اطّلعت عليه "رويترز".

وقالت حماس في بيان الاثنين: "لقد أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء قبل قليل، أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 آذار الجاري؛ لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ممّا أثار خلافاً مع حليفتها إسرائيل.



وأيّد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس والذي يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وقالت حماس إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطينياً محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح المجندات الإسرائيليات.



وقالت حماس أيضاً إنها تريد أن يكون تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على اقتراح حماس قائلاً إنه لا يزال يستند إلى مطالب غير واقعية، متوعّداً بالمضي قدماً في هجومها البري حتى القضاء على حماس.