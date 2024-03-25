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عربي-دولي

الجيش الأوكراني: الوضع صعب في محيط تشاسيف يار

Lebanon 24
25-03-2024 | 19:20
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تواجه القوات الأوكرانية وضعاً صعباً في محيط مدينة تشاسيف يار الشرقية حيث يتركّز حاليا الهجوم الروسي، وفق مسؤول عسكري أوكراني.
وحقّقت موسكو مكاسب ميدانية على خط المواجهة في الأشهر الأخيرة، مع تقدّم قواتها في حين تعاني كييف من نقص في الذخائر الحيوية التي تعتمد على حلفائها الغربيين في إمدادها بها.
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وقال أوليغ كلاشنيكوف المتحدث الإعلامي باسم لواء المدفعية 26 إنّ "الوضع في ما يتعلّق بتشاسيف يار صعب ويسوده التوتر، وذلك ليس لليوم الأول".
وأضاف: "اليوم ينصبّ تركيز العدو في عملياته الهجومية" على هذه المنطقة"، مشيراً إلى أنّ "القوات الروسية تحاول دفع دفاعاتنا إلى التراجع وذلك للوصول إلى تشاسيف يار".
وقال أيضاً إنّ "روسيا تستخدم بشكل متزايد القنابل الموجهة القوية في المنطقة، وإنّ موسكو تلقي هذه ال4 قنابل على المناطق المأهولة بالسكان وعلى مواقعنا المحصّنة".
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