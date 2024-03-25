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عربي-دولي
إيقاف وزير النفط الليبي عن العمل.. ما السبب؟
Lebanon 24
25-03-2024
|
20:00
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ذكرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا أنها أوقفت وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية عن العمل مؤقتاً.
وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك نقلاً عن تحقيق قضائي إن رئيسها عبد الله قادربوه أصدر قرار إيقاف وزير النفط والغاز بطرابلس على ذمة التحقيق في وقائع القضية رقم 178 التي كشفت عن وجود مخالفات قانونية.
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ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل.
وقال مصدر بوزارة النفط لرويترز إن الوزارة لم تتلقّ نسخة من القرار بعد.
وذكرت الهيئة لقب الوزير وأشارت إليه في بيان مقتضب بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه فقط.
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