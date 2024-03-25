Advertisement

عربي-دولي

إيقاف وزير النفط الليبي عن العمل.. ما السبب؟

Lebanon 24
25-03-2024 | 20:00
A-
A+
Doc-P-1179306-638470146610783818.jpg
Doc-P-1179306-638470146610783818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا أنها أوقفت وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية عن العمل مؤقتاً.

وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك نقلاً عن تحقيق قضائي إن رئيسها عبد الله قادربوه أصدر قرار إيقاف وزير النفط والغاز بطرابلس على ذمة التحقيق في وقائع القضية رقم 178 التي كشفت عن وجود مخالفات قانونية.
Advertisement

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر بوزارة النفط لرويترز إن الوزارة لم تتلقّ نسخة من القرار بعد.

وذكرت الهيئة لقب الوزير وأشارت إليه في بيان مقتضب بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه فقط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:16 | 2024-03-26
00:16 | 2024-03-26
00:09 | 2024-03-26
00:07 | 2024-03-26
00:06 | 2024-03-26
19:20 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24