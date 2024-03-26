Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا تنفذ عملية إنزال مساعدات للمرة الأولى في غزة.. هذا ما أعلنت عنه

Lebanon 24
26-03-2024 | 00:06
A-
A+
Doc-P-1179311-638470300986252263.jpg
Doc-P-1179311-638470300986252263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجو الملكي البريطاني أسقط جوا أكثر من عشرة أطنان من الإمدادات الغذائية على قطاع غزة للمرة الأولى، أمس الاثنين.

وأضافت الوزارة: "المساعدات التي تتكون من الماء والأرز وزيت الطهي والطحين والمعلبات وحليب الأطفال ستدعم سكان غزة".
Advertisement

والاثنين، نفذ الجيش الأردني 8 إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تدارك الكارثة الإنسانية جراء تواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي والحصار المطبق، بالتشارك مع دول قال إن بريطانيا من بينها.

من جانبه، قال الجيش الأردني في بيان: "نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، 8 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية، بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة".(عربي21)
 
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:38 | 2024-03-26
02:36 | 2024-03-26
02:13 | 2024-03-26
01:45 | 2024-03-26
01:32 | 2024-03-26
01:25 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24