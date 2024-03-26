بريطانيا تنفذ عملية إنزال مساعدات للمرة الأولى في غزة.. هذا ما أعلنت عنه

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قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجو الملكي البريطاني أسقط جوا أكثر من عشرة أطنان من الإمدادات الغذائية على قطاع غزة للمرة الأولى، أمس الاثنين.وأضافت الوزارة: "المساعدات التي تتكون من الماء والأرز وزيت الطهي والطحين والمعلبات وحليب الأطفال ستدعم سكان غزة".والاثنين، نفذ الجيش الأردني 8 إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تدارك الكارثة الإنسانية جراء تواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي والحصار المطبق، بالتشارك مع دول قال إن بريطانيا من بينها.من جانبه، قال الجيش الأردني في بيان: "نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، 8 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية، بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة".(عربي21)