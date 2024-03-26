ضربات جوية "مجهولة" على دير الزور.. وأنباء عن استهداف قيادي إيراني

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 9 أشخاص قتلوا بينهم سوري واحد و8 من المجموعات الإيرانية في ضربات جوية يُرجح انها اسرائيلية استهدفت محافظة دير الزور بشرق سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.وأضاف المرصد أن هناك أنباء عن مقتل شخصية قيادية جراء الضربات التي استهدفت مقرا للفصائل في حي الفيلات بمدينة دير الزور.كما أشار إلى أن طائرات مجهولة نفذت غارات على مواقع الفصائل الإيرانية في محافظة دير الزور، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.واستهدفت الطائرات المجهولة مزارع الميادين ومقرين للميليشيات في مدينة البوكمال ومقر قرب منطقة العباس، واستهداف مقر بحي الفيلات في مدينة دير الزور.جاء ذلك بعد ساعات من هبوط طائرة نقل إيرانية في مطار دير الزور، بحسب المرصد.وهبطت طائرة نقل في مطار دير الزور العسكري، تقل على متنها عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومعدات لوجستية.وأكدت مصادر المرصد السوري إلى أن الطائرة كانت محملة بأجهزة اتصال وكاميرات، تم نقل المعدات بشاحنة والتوجه إلى مكان مجهول. (العربية)وقد أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 49 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.كما أدت إلى مقتل 43 من العسكريين السوريين، بالإضافة لإصابة 21 آخرين منهم بجراح متفاوتة.