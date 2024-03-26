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عربي-دولي

هفوات بايدن توقعه.. ملف التحقيقات الخاصة بالوثائق السرية إلى الواجهة

Lebanon 24
26-03-2024 | 00:17
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يهدد الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي باتهام المدعي العام ميريك غارلاند بازدراء الكونغرس سعياً للحصول على تسجيل صوتي لمقابلة روبرت هور المستشار الخاص في التحقيق في وثائق الرئيس جو بايدن السرية التي عثر عليها في مواقع متفرقة .
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وكشف موقع "أكسيوس" أن بايدن عانى من هفوات متكررة في الذاكرة في المقابلة، ويتوق الجمهوريون إلى إظهار ما يذكر بعمر بايدن.

وكتب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان في رسالة إلى غارلاند، أن النصوص المنقحة للمقابلة التي سلمتها وزارة العدل "غير كافية".

وطلب رئيسا اللجنة من وزارة العدل الشهر الماضي الحصول على أي نصوص أو تسجيلات فيديو أو صوتية من الجلسة التي تم فيها استجواب بايدن.

وكتبوا يوم الاثنين: "فشلت الوزارة في إرسال التسجيلات الصوتية"، مضيفين أنهم "أعطوا الأولوية على وجه التحديد لهذا الطلب في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافوا في البيان لوزير العدل "تتوقع اللجان منكم إنتاج جميع المواد في موعد لا يتجاوز الساعة 12:00 ظهرًا في يوم 8 نيسان. وإذا فشلتم في القيام بذلك، فسوف تنظر اللجان في اتخاذ مزيد من الإجراءات، مثل الاحتجاج بازدراء إجراءات الكونغرس."

من جهته قال متحدث باسم وزارة العدل لموقع "Axios" إن الوزارة كانت "شفافة بشكل غير عادي" مع الكونغرس.(الحدث)
المصدر: الحدث
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