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عربي-دولي
بعدما نسّق إيصال المساعدات إلى غزة.. غريفيث يستقيل
Lebanon 24
26-03-2024
|
00:29
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن منسق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الذي اضطلع بدور حيوي في ممارسة الضغط لإيصال المساعدات إلى غزة، قرر الاستقالة لأسباب صحية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حقّ إن غريفيث، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، "أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية".
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وسيبقى غريفيث في منصبه حتى نهاية حزيران المقبل لضمان "انتقال سلس" للمهام إلى خلف لم يعيّن بعد، وفق حقّ. (عربي21)
المصدر: عربي21
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